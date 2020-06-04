ضبط شخص لنشره محتويات مسيئة لقيم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعى  

فى ضوء إستمرار الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية خاصةً الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى من شانها الإضرار بالقيم والتقاليد المجتمعية .. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة" بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قام من خلالها بنشر مقاطع فيديو يظهر بها شخصاً يقوم بالتحرش بالفتيات أثناء مرورهم بالطرق العامة .. الأمر الذى يسئ لقيم وتقاليد المجتمع .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم بمحل إقامته وضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى مسئوليته عن إرتكاب الواقعة عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها والتى يديرها من خلال حسابه الشخصى بالإشتراك مع (شخص آخر – مقيم بمحافظة الدقهلية)

بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الشخص المشار إليه الذى يقوم بالظهور بمقاطع الفيديو بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق ربح مادى من خلال الإعلانات الواردة على الصفحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.