التعاون الإسلامي تعقد مؤتمرا افتراضيا لبحث آثار كورونا

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء جامعات المنظمة اجتماعاً بتقنية مؤتمرات الفيديو الثلاثاء الماضي لمناقشة التحديات التي تواجهها هذه الجامعات في زمن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ومثل الأمانة العامة في الاجتماع الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف، بحضور رؤساء كل من الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنجلاديش والجامعة الإسلامية في أوغندا والجامعة الإسلامية في النيجر والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

وأعرب رؤساء جامعات المنظمة عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، مبرزين التحديات المختلفة التي تواجهها هذه الجامعات بسبب انتشار وباء كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات، وسلط رؤساء الجامعات الحاضرون الضوء على أهمية إعادة تعريف منهجياتهم التعليمية للاستجابة للمتطلبات المستقبلية لعالم ما بعد كوفيد-19، معربين عن استعدادهم للاستمرار في تعزيز الروابط بينهم وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التدريس والبحث والابتكار.

وقدم موسينوف للمشاركين إحاطة عن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لمساعدة الدول الأعضاء في حربها على مرض كوفيد-19، مشيداً بهذه الجامعات لمساعدتها مجتمعاتها المحلية في مكافحة الوباء من خلال تطوير حلول للتشخيص والوقاية، كما حث الأمين العام المساعد الجامعات على مواصلة جهودها في مجالي البحث والابتكار، مؤكدا أهمية بناء روابط للتعاون بين مراكز العلوم والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.