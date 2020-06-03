التعاون الإسلامي تسلم 5 دول منحا مالية عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا

سلّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مندوبي البعثات الدائمة لعدد من الدول، منحة مالية عاجلة من صندوق التضامن الإسلامي، لتعزيز قدراتها على مواجهة واحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

جاء ذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، وشملت الدول الممنوحة: (فلسطين، والصومال، والنيجر، وبوركينافاسو، وأوغندا)، لدعم الدول الأعضاء الأقل نموا وتقديم منحة مالية عاجلة تمثل الدفعة الثانية من هذه الدول.

وتهدف المبادرة لتعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي، ولسد النقص الحاصل لديها في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.