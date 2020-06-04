وزير الطاقة الروسي يتوقع عجزا في سوق النفط يوليو المقبل

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تشهد سوق النفط العالمية في يوليو المقبل عجزا بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا من الخام، مشيرا إلى أن هذا سيحدث بفضل تعافي الطلب على الخام وتخفيضات الإنتاج.

وقال نوفاك، لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم: إن السوق بدأت في التعافي في مايو الماضي بفضل صفقة "أوبك+" وانخفاض إنتاج النفط في دول أخرى من خارج مجموعة "أوبك+".

وأضاف نوفاك، أن التوازن في سوق النفط سيتحقق في يونيو الجاري، وقد نشهد عجزا بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا في يوليو المقبل"، موضحا أن هذا سيتوقف على معايير الاتفاق، الذي سيتوصل إليه منتجو "أوبك+".

وأشار الوزير الروسي، إلى أن الطلب العالمي على النفط انخفض في أبريل الماضي بواقع 25 - 28 مليون برميل يوميا، مضيفا أن الطلب في شهر مايو الماضي بدأ بالتعافي وبلغ حجم التراجع 21 مليون برميل يوميا.

وتابع نوقاك: بفضل قيام دول مجموعة "أوبك+" بخفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا وقيام دول أخرى بخفض الإنتاج بنحو 4 ملايين برميل يوميا، فإن الخلل في سوق النفط انخفض إلى مستوى 7 ملايين برميل في اليوم، مشيرا إلى أن سوق النفط تشهد حاليا تراجعا في مخزونات الخام تزامنا مع نمو الطلب، متوقعا أن تبلغ سوق النفط العالمية مستوى التوازن في يونيو الجاري، على أن يحدث عجز بنحو 5 ملايين برميل يوميا الشهر القادم.

جدير بالذكر، أن دول مجموعة "أوبك+" تبحث حاليا تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية " مليون برميل يوميا" لمدة شهر أو شهرين لدعم الأسعار.