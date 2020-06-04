ضبط قضايا تصنيع وحيازة المستلزمات الطبية بدون ترخيص

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة ..فقد نجحت أجهزة مديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من قضايا الإتجار غير مشروع فى المستلزمات والأدوات الطبية على التالى:

ضبط (مسئول عن مخزن مستلزمات طبية خاص بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعُثر بداخل المخزن على (11648 عبوة محلول طبى- 1600 طن كلور- كمية كبيرة من المستلزمات الطبية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (3 أشخاص).. وبحوزتهم (18 زجاجة كحول طبى) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (3 أشخاص).. حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهما وقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" بإستخدام خامات مجهولة المصدر وبحوزتهم (كمية من الكمامات المصنعة بإجمالى 1319 كمامة- ماكينة تصنيع).. بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بدائرة قسم شرطة الأميرية من ضبط (عامل) حال إستقلاله سيارة أجرة.. وبحوزته (30000 كمامة " تحت التصنيع") مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.

بمواجهته إعترف بحيازتها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة.. وبحوزتهما (24 علبة بداخلهم كمية من الكمامات الطبية بإجمالى 22800 كمامة- 4 كرتونة بداخلهم أكياس فارغة لتعبئة الكمامات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية من (مدير وشريك بمصنع كائن بدائرة القسم) لقيامه بتصنيع مستلزمات طبية "كمامات" داخل المصنع ملكه "بدون ترخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك حال تواجده بالمصنع وعُثر بداخل المصنع على (750 كمامة طبية "معدة للبيع"- أدوات ومواد التصنيع).

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته 13850 كمامة مجهولة المصدر لبيعها بالسوق السوداء

وتمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبحوزته (13850) كمامة طبية مجهولة المصدر، مسدس شمع.. حال إستقلاله سيارة أجرة.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.