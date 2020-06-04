ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا في "عزل ملوي"

احتفلت، اليوم الخميس، الأطقم الطبية بمستشغى ملوي المخصص لعزل مصابي كورونا المستجد في محافظة المنيا، بنجاح جراحة ولادة لمصابة بالفيروس التاجي.

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن سيدة تدعى "ن "، 29 عاما، وضعت مولودتها داخل مستشفى العزل، ولم يجر اختيار اسم لها حتى الآن، فيما جرى أخذ مسحة من الرضيعة لتحليلها.

وأضاف أن حالة الأم والمولودة مستقرة، لافتا إلى أن تلك العملية تعد الثالثة بعد ولادة سيدتين مصابتين بالكورونا داخل المستشفى، في أواخر شهر مايو الماضي.

يشار أن إجمالي الحالات التي استقبلها مستشفى عزل ملوي، الذي تبلغ سعته 134 سريرا، منها 109 داخلي، و25 عناية مركزة، منذ افتتاحه في مطلع أبريل الماضي، تجاوزت الـ600 حالة، تماثل منهم نحو 350 مريضا للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات المصابة المتواجدة حاليا بالمستشفى 160، أما إجمالي عدد الوفيات، منذ افتتاح المستشفى وصل إلى نحو 29 حالة.