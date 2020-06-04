إيبارشية المنيا تعلن عن محاضرات في اللاهوت والعقيدة عبر مواقع التواصل

أعلنت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، تقديم محاضرات خاصة في الكتاب المقدس واللاهوت والعقيدة والليتورجية والباترولوجي والتاريخ الكنسي وغيرها، لنخبة من المطارنة والأساقفة، عبر البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب".

وقالت الإيبارشية، في بيان لها، إن تلك المحاضرات التي افتتحها الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالإيبارشية، تحدد لتقديمها الساعة الثامنة مساء كل أربعاء من كل أسبوع.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو المقبل، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنها تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وأشارت الكنيسة إلى أنه بناء على اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، تقرر تقديم الخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان.