بلدة لبنانية تعلن الطوارئ بعد تفشي فيروس كورونا

أعلنت بلدية برجا في جبل لبنان، اليوم، حالة الطوارئ، وعزلها ثلاثة أحياء بسبب ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن خلية الأزمة في البلدة، أنه بعد "بعض نتائج الفحوصات الإيجابية لحالتين وافدتين من الخارج، أجرت البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى سبلين الحكومي 111 فحص PCR للمخالطين، وكانت النتيجة 29 إصابة إيجابية جديدة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "تعلن بلدية برجا ـ خلية الأزمة ـ عن حال الطوارئ في أنحاء البلدة، مع التزامها بتوجيهات وزارة الداخلية بعزل ثلاثة أحياء، حيث ظهرت الإصابات، كما سيتم نقل المصابين اليوم إلى مكان مخصص للحجر".

وأشارت البلدة إلى أنها ستتابع تطورات الوضع الصحي، وبإشراف السلطات المعنية والقوى الأمنية والعسكرية.