انهيار جزئي لشرفة منزل في العصافرة

شهدت منطقة العصافرة بحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تساقط أجزاء خرسانية من شرفة عقار قديم مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات أو خسائر.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزة أول بالإسكندرية، برئاسة حمدي عبد العليم شامة، رئيس الحي، بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع 556 متفرع من شارع ملك حفني بحري عماره نصر بمنطقة العصافرة.

انتقل رئيس حى المنتزة أول وبرفقتة وحدة التدخل السريع إلى المنطقة، لمعاينة العقار المشار إليه، وجرى عمل حاجز خشبي لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.