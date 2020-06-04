بعد تعافيه.. أستاذ بـ"طب الإسكندرية" يحكي رحلة 4 أسابيع مع كورونا

بعد 4 أسابيع، تعافى الدكتور هشام زهير، أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من فيروس كورونا المستجد، حيث سمح له بالخروج من الحجر الصحي بمستشفي العجمى العام غرب الإسكندرية، بعد تحسن حالته الصحية وثبوت سلبية نتائج التحاليل الطبية.

وظهر الطبيب في مقطع فيديو داخل ساحة المستشفى قبل الخروج، وهو يحكي تجربة الإصابة بالفيروس وخدمة المستشفى الذي وصفه بأنه لا يقل عن للمستشفيات العالمية.

وقال "زهير"، إنه بعد ثبوت إصابته بالفيروس وظهور النتيجة إيجابية، جرى نقله إلى مستشفى العزل والذي كان على وتيرة المستشفيات العالمية من حيث الرعاية الطبية والخدمة والاهتمام بالمصابين.

ووجه الشكر لأعضاء الطاقم الطبي داخل المستشفى، على الجهد المبذول لشفاء مصابي فيروس كورونا المستجد.

كانت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفي العجمي العام غرب الإسكندرية، أعلنت تعافي 11 حالة، صباح اليوم الخميس، وخروجهم من المستشفى.

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