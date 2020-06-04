التضامن: 52% من الدعم النقدي موجه للفئات غير القادرة على العمل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2020 - 2021 تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زاد عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لـ 411 ألف مستفيد؛ ليصل إجمالي المستفيدين 3.6 مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن.

وأضافت القباج، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن 52% من الدعم النقدي موجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27% من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات، و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 عاما، و1.5% للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأكدت القباج أن الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" برنامج وطني تمامًا، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات حتى وصل من 6 مليارات جنيه في 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في 2019، ليصل إجمالي ما صرفه برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن، موضحة أن 67% من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، وأن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم أكثر من 31 مليون مواطن.