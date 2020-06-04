سفير موسكو في واشنطن: أمريكا لن تتمكن من وقف بناء السيل الشمالي- 2

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من وقف بناء خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا السيل الشمالي-2.

وأضاف أنتونوف، ردا على سؤال بخصوص هل تستطيع الولايات المتحدة وقف بناء خط الأنابيب الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: "لو قلنا بحسم وبشكل مختصر، لا لن تتمكن".

جدير بالذكر، أنه يتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من جانب عدة دول بينها بولندا وأوكرانيا وكذلك الولايات المتحدة التي تروج بنشاط لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية العام الماضي، اعتمدت واشنطن ميزانية دفاع تنص على عقوبات ضد الشركات المشاركة في بناء خط "السيل الشمالي-2"، على إثر ذلك أوقفت شركة Allseas السويسرية، التي مدت خط أنابيب الغاز، على الفور مشاركتها في تنفيذ المشروع.