بمساعدة الجيش والشرطة.. حملة لإزالة التعديات على الخط الناقل بالساحل

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتأمين من قوات الشرطة والقوات المسلحة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الخط الناقل لمياه الشرب العمومي الألف من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح.

ووجه الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وجه بضرورة التصدي التعديات على خط الألف الناقل للمياه لمرسى مطروح وضبط المخالفات وتحرير محاضر بها.

وانطلقت، اليوم الخميس، حملة من الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة، وتمكنت من ضبط مخالفات في منطقة غزالة التابعة لمركز ومدينة الضبعة المطلة على الساحل الشمالي من خلال وجود وصلات خلسة للمياه على الخط العمومي بالمخالفة للقانون بعد التعدي عليه، وتغطية هذه الوصلات بالأتربة لرى الزراعات في الجناين التين والزيتون والخضروات المختلفة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عده وصلات بأقطار مختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع المواقع بنظام GBS وتحويلها للنيابة العامة.