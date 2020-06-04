بعد إنهاء خدمتها لمرضها.. محافظ المنيا يوجه بتعيين متعافية من كورونا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتسليم رباب محمد عبدالله إحدى المتعافيات من فيروس كورونا، شهادة إنهاء الخدمة العامة الخاصة بها، مؤكدا تعيينها بالسركي في شركة المياه أو أحد مشروعات المحافظة أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمواطنة اليوم بمكتبه، حيث قدم لها التعازي في وفاة والدها، مؤكدا أن الإصابة بفيروس كورونا "ليست وصمة عار، فنحن جميعا معرضون للإصابة، فالمرض لايفرق بين شخص وآخر ، وعلينا جميعا أن نتعاون ونقف صفا واحدا في تلك المحنة الصعبة، وهنا تظهر معادن وأصول المصريين".

ووجه المحافظ نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف مبلغ مالي شهريا للمواطنة، لحين انتهاء الخدمة العامة وتعيينها بالسركي، مؤكدا الوقوف معها في تلك الأزمة للمرور منها بسلام.

وكان عدد من القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت رسالة موجهة من رباب محمد إحدى المتعافيات من فيروس كورونا، تتضرر فيها من شركة المياه لإنهاء خدمتها العامة وعدم مراعاة الظروف الصعبة التي ألمت بها.