"مناعتك حمايتك".. حملة لتوعية المواطنين بوسائل تقوية المناعة

"مناعتك حمايتك".. حملة قومية توعوية جديدة أطُلقت اليوم، لتعريف المواطنين بكيفية تعزيز مناعتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بمشاركة الدكتورة جيهان العسال استشاري الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبرعاية إحدى شركات الأدوية المصرية بمجال صناعة الأدوية، العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتعمل الحملة على بث مواد توعوية مكثفة عن كيفية التعامل مع الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستعانة بنخبة من الأطباء والخبراء، ونصائح للمصريين في كيفية مواجهة كورونا.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة، إنّ المناعة هي خط الدفاع الأول للبشر ضد كورونا، وأن تعزيزها يتم عبر عدة سبل، بينها الطبيعية، مثل التعرض للشمس، والنشاط الرياضي، والنوم المنتظم، وتناول الخضراوات والفواكه، وأيضا الفيتامينات مثل "سي"، و"ب"، و"د"، والزنك.

وأوضحت العسال، في مؤتمر صحفي عقد لإطلاق الحملة، أنّ البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محليا، وبينها المليون جرعة التي تبرعت بها "إيفا"، والتي أثبتت كفاءة عالية في شفاء المرضى سواء قبل كورونا أو بعدها، موضحة أنّها تنتج بجودة عالية، وتفي باحتياجات السوق المحلية.

وأكدت نائب رئيس اللجنة، أنّنا نحتاج كميات كبيرة جدا من الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار جهود مكافحة الفيروس، وأنّ إنتاج تلك الأدوية محليا، والتبرع بكميات منها لصالح الدولة يدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس.

ووصفت تبرع الشركة بأنّه نموذج للمسؤولية المجتمعية للشركات المصرية الوطنية، خاصة أنّ تلك العلاجات لها دور كبير في تعزيز مناعة الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل من أطباء وتمريض وأطقم فنية معاونة، أو مرضى كورونا الذين تستوجب حالتهم تعزيز المناعة.

من جهته، أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أنّ علاج فيروس كورونا يعتمد في المقام الأول على المناعة، ما يستدعي العمل على تعزيزها حتى تكون حائط صد قوي في مواجهة الفيروس.

وأضاف الحداد، خلال مشاركته في المؤتمر، أنّه ينبغي اعتماد الإنسان على نظام غذائي صحي يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الاهتمام بالبروتين الحيواني باعتباره مسؤولا عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، إضافة للاعتماد على الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة عبر مصادر طبيعية أو عبر المكملات الغذائية مثل فيتامينات "C"،"D"،"B"،"الزنك".

وأوضح أنّ الرياضة تنشط الدورة الدموية في الجسم، وتحفز كفاءة الجهاز المناعي، كما يجب الامتناع عن التدخين بأنواعه سواء كان سلبي أو إيجابي لأنه يضعف المناعة، وكذلك يجب الابتعاد عن القلق والخوف والتوتر والحالة النفسية السيئة، مع الحرص على الراحة التامة، وعدم الخروج حال الإصابة بارتفاع درجة الحرارة.

من جهته، أكد الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بشركة بإحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، أنّ شركته ستضخ كميات كبيرة متتالية من الفيتامينات والمقويات في الأسواق لتعزيز مناعة المصريين في مواجهة الفيروس، وبدأت فعلا بضخ 250 ألف عبوة بالصيدليات من مستحضر "كارنيفيتا فورت"، إضافة للمليون جرعة دوائية من ذات المستحضر التي تم التبرع بها لصالح جيش مصر الأبيض في مستشفيات العزل، والمرضى المعزولين منزليا، وهو العقار الذي يحتوي على "الزنك" و"الكارنتين"، ويقوي المناعة، ويمنع الموت المبكر لخلاياها.

وأضاف "وجيه"، خلال مشاركته في المؤتمر، أنّ "إيفا" سبق وتبرعت بمليون جرعة دوائية من فيتامين د، "أوسوفورتين"، مشددا على حرص شركته على دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن ثم تبرعت بأكثر من مرة بجرعات دوائية وعلاجية كبيرة.