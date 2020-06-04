الصحة الفلسطينية تشيد بمساندة مصر في مواجهة كورونا: لكم مكانة خاصة بقلوبنا

أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، السيطرة على وضع فيروس كورونا في فلسطين، وأن هناك 8 محافظات معافاة تماما من الفيروس، ولا يزال العمل جاريا في بعض المحافظات لوقف انتشار الفيروس.

ووجهت الكيلة، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الشكر إلى الإدارة المصرية لتقديم المساعدات لدولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا، معربة عن تقديرها للمساعدات الطبية المصرية لهم، موجهة رسالة للمصريين: "تحتلون مكانة خاصة في قلب كل فلسطيني".

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك تواصلا مستمرا وقائما مع وزارة الصحة المصرية ممثلة في الدكتورة هالة زايد: "لن نتردد في طلب المساعدة منكم"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لديها 3 استراتيجيات لمواجهة فيروس كورونا وهي والرصد الوبائي، ثم يجرى الحجر المنزلي أو الصحي أو العلاج على حسب كل حالة، كما أنهم ينظمون حملات للتثقيف الصحي يشمل كل قطاعات الدولة وقبل عدة أيام أعدنا الحياة الطبيعية في البلاد وأصدرنا بروتوكولا للتعايش مع كورونا.