روسيا: نظام جديد لإقامة المهاجرين طويلة الأمد في البلاد

كشفت وزارة الداخلية الروسية عن أنها تقوم حاليا بوضع نظام قانوني جديد للإقامة طويلة الأجل للمهاجرين الأجانب.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن الداخلية الروسية، اليوم، أن هذا العمل يجري في إطار تنفيذ أمر من الحكومة الروسية، وكذلك تنظيم وضبط العمالة المهاجرة في روسيا.

وأوضحت الوزارة الروسية أنه بموجب أمر صادر عن الحكومة الروسية في 30 مايو الماضي، تمت الموافقة على خطة عمل لتنفيذ السياسة الحكومية للهجرة للفترة 2019-2025، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطة تتضمن تحسين قواعد الإقامة الدائمة والمواطنة في روسيا.

أضافت الوزارة الروسية، أنه من المقرر إنشاء نظام قانوني جديد للإقامة طويلة الأمد للمواطنين الأجانب في روسيا وتحديث آليات تنظيم هجرة اليد العاملة وضمان الأمن وسيادة القانون في مجال الهجرة.