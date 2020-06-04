ميجان ماركل عن وفاة فلويد: ما حدث في مينيابوليس مدمر للغاية

تحدثت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، عن العنصرية، في أعقاب مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلوريد في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وتحدثت ميجان، عبر الفيديو إلى طلاب مدرسة "Immaculate Heart" في لوس أنجلوس، حيث درست حين كانت طالبة.

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن ميجان قولها في رسالتها: "ما حدث في مينيابوليس مدمر للغاية.. كنت قلقة بشأن التعليق عن الحادث، لكنني أدركت أن الخطأ الوحيد هو عدم قول أي شيء".

وتابعت: "لأن حياة فلويد مهمة وحياة تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستيل مهمة وحياة تامير راس مهمة.."، في إشارة إلى أناس آخرين لقوا حتفهم على أيدي الشرطة الأمريكية بسبب العنصرية.

وأردفت قائلة "أنا آسفة.. أنا آسفة للغاية لأنكم ستكبرون في عالم حيث لا يزال هذا الأمر موجودا"، موضحة أن العنصرية يجب أن تصبح "درسا في التاريخ للطلاب وليس واقعا يعيشونه".

وفي الختام، دعت الطلاب إلى أن يكونوا "جزءا من الحركة.. أعلم أنكم تدركون أن حياة السود مهمة".