الذهب يعاود الارتفاع ترقبا لبيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية

عاودت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها، اليوم، بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية، في ظل تقييم المستثمرين لإشارات تعافي اقتصادي بعد إجراءات عزل عام استمرت قرابة الثلاثة أشهر حول العالم، ووسط مراقبة تطورات النزاع القائم بين واشنطن وبكين.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.50% أو ما يوازي 8.50 دولار إلى 1713.30 دولار للأوقية للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بواقع 0.46% إلى 1707.52 دولار للأوقية.

وأدى التفاؤل بشأن احتمالية التعافي الاقتصادي مع تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا المكستجد "كوفيد 19" إلى تراجع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا مؤخرًا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها بصدد فرض قيود جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية بدءًا من غد الجمعة، كما تخطط الولايات المتحدة حظر سفر الصينيين إليها بدءًا من منتصف الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الوظائف الأمريكية الخاصة انخفضت أقل من المتوقع في مايو، في حين عاد قطاع الخدمات الصيني إلى النمو للمرة الأولى منذ يناير.

وينتظر المشاركون في السوق قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية وإمكانية توسيع برنامج شراء السندات لتحفيز اقتصاد القارة العجوز الذي يمر بأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وتترقب الأسواق الكشف عن بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتراجعها إلى 1.82 مليون طلب.