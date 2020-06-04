الطبيب محمد مشالي عن شائعة وفاته: ربنا يخليني للغلابة

نفى الدكتور محمد مشالي الشهير إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شائعة وفاته التي جرى تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة 3 مرات، مؤكدا أنه متواجد في عيادته يستقبل مرضاه ويتمتع بصحة جيدة.

وأعرب " مشالي" عن استيائه من تردد شائعات وفاته المتكررة، قائلا: "القافلة تسير والكلاب تعوي"، لافتا إلى أن مصر تواجه انحدارا أخلاقيا بعد ثورة 25 يناير، منوها بأن "علينا جميعاً أن نعيد منظومة الأخلاق مرة أخرى للمصريين".

وشدد على أنه لا يعير مروجي شائعة وفاته اهتماهه، "لو قاضيت مروجي شائعة وفاتي هكون نزلت لمستواهم"، موضحاً أنه يتمتع بلياقة بدنية وصحة جيدة ويمارس عمله بكل نشاط، "أنا بكامل لياقتي البدنية والصحية وربنا يخليني للغلابة".

وطالب مروجي الشائعات بالكف عن الثرثرة والنميمة والانشغال بالقضايا الأهم، والوقوف بجانب القيادة السياسية لبناء مصر.

وحث الجميع على اتباع الإرشادات الطبية اللازمة لتقوية الجهاز المناعي للجسم، وتناول الفيتامينات، مع الالتزام بالجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة للوقاية من فيروس كورونا.