"منيو إلكتروني وتباعد".. مصري بإيطاليا يوضح إجراءات الوقاية في المطاعم

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين دول العالم، شهدت إيطاليا تفشي الوباء فيها بشكلٍ واسع، ما أسفر عن سقوط آلاف الوفيات والإصابات، قبل أن تتراجع تلك الأعداد في الآونة الأخيرة، ما شجع الحكومة هناك أن تأمر بعودة بعض مظاهر الحياة، مثل فتح الطاعم والحدود.

وبعد غلق دام نحو 3 أشهر، عادت المطاعم في إيطاليا من جديد، ولكن مع بعض الإجراءات الوقائية، والتي دفعت المصور المصري عصام فتح الله المحرنجي الذي يعيش هناك، لتصوير مقطع فيديو من داخل مطعم صديق له، يشرح من خلاله بالصوت والصورة معايير فتح المطاعم في إيطاليا حتى يأخذ الشعب المصري الحيطة والحرص من الوباء، عند إعادة فتحها بمصر، خصوصًا بعد أن سأله العديد من أصدقاءه عن ذلك.

وقال "عصام"، المصور المصري وصانع العطور، إن هناك بعض الإجراءات المتبعة في المطاعم الإيطالية من أجل الحد من انتشار العدوى، ومنها جعل الملح وباقي أدوات الطاولة مجهزة للاستخدام الفردي الفوري، وليس "ملاحة" واحدة للجميع، وتعقيم الأيدي قبل وبعد لمس أي شيء.

وأضاف "المحرنجي"، لـ"الوطن"، أن من أهم الإجراءات المتبعة وضع ما يسمى بـ"باركود" على كل الطاولة لاستخدامه عن طريق الموبايل من أجل قراءة المنيو ومعرفة أنواع الطعام المقدم، حتى يمنع التداول الورقي اليدوي للمنيو الورقي.

وأشار المصري المقيم في جنوى، إلى أن المطاعم تهتم بجعل المسافات بين الموائد، تصل إلى متر مربع علي الأقل، وذلك كمحيط عام للطاولة، وعدم السماح للمجموعات أكثر من ستة أفراد بالتواجد علي مائدة واحدة، من أجل الحد من التكدس الذي من شأنه نقل العدوى.

كما أوضح أن من أهم معايير فتح المطاعم، نشر المناديل الورقية والمطهرات الكحولية في جميع أركان المطعم، وفرض ارتداء الكمامات الواقية للزبائن وأيضًا فريق العمل في المطاعم، فضلا عن تعقيم جهاز السحب للكروت الائتمانية قبل وبعد الاستخدام لكل فرد.