هل يصيب فيروس كورونا شخص متعافي مرة أخرى؟.. طيبب مناعة يجيب

قال الدكتور أحمد حجازي، أستاذ المناعة بالمركز القومي للمناعة، إن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للدفاع عن جسم الإنسان من أي أمراض، ملوثات بكتيرية ووبائية، أن المعافى من فيروس كورونا لا يعود الوباء إليه مرة أخرى بعد شفائه، خاصة بعد اكتساب جسمه خلايا مناعية تحارب عودة الفيروس.

وأوضح ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المداع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن البعد عن التجمعات أهم الخطوات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة أفراد أسرة واحدة بفيروس كورونا لا يشكل خطرا على الإطلاق وإنما الخطورة تكمن في إصابة شخص واحد فقط من أفراد الأسرة ينقل العدوى لباقي المحيطين به.

وأشار أستاذ المناعة بالمركز القومي للمناعة، إلى أن التغذية السليمة والبعد عن التدخين هي القاعدة الأولى لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحالة المعنوية المرتفعة تعمل أيضا على زيادة المناعة وتجنب سماع الأخبار السلبية.