زراعة الحقول الإرشادية في الحمام والعلمين بالذرة الشامية

أعلنت مديرية الزراعة بمطروح، زراعة الحقول الإرشادية بمحصول الذرة الشامية، ضمن الحملة القومية لزراعة الذرة الشامية.

واجتمع، اليوم، المهندس محمد أبوالدهب مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمطروح مع مديري الإدارات الزراعية بالحمام والعلمين ورؤساء قسم الإرشاد، لمناقشة خطة زراعة الحقول الإرشادية للذرة الشاميه وذلك بمقر الإدارة الزراعية بالعلمين.

ونجحت مديرية الزراعة بمطروح في الحصول على أعلى إنتاجية لمحصول الذرة الشامية العام الماضي شرق مطروح، فى ظل المتابعة المستمرة من المهندسين الزراعيين للمحصول، وتطبيق أعلى معايير فى الزراعات الحديثة والإرشاد طبقًا لخطة وزارة الزراعة.