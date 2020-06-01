"التأخير يؤدي لأزمة".. التوصيات الفنية لمحصول الذرة الشامية خلال يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها خلال شهر يونيو.

وأكدت التوصيات استمرار الزراعة حتى منتصف هذا الشهر على الأكثر حيث يؤدى التأخير فى الزراعة عن منتصف يونيو إلى نقص كبير فى المحصول وبداية من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس فى الأراضى الجديدة بتوشكى وشرق العوينات والمراشدة، وتمثلت التوصيات في الآتي:

• إجراء أول عزقة بعد أسبوعين من الزراعة لردم الشقوق وإزالة الحشائش لحفظ الرطوبة بالتربة.

• إجراء الخف على نبات واحد بالجورة قبل رية المحاياه حيث يؤدى وجود أكثر من نبات بالجورة وتأخير الخف إلى ضعف وسرولة النباتات.

• إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى (60 وحدة أزوت) تكبيشاً أسفل النباتات قبل رية المحاياه مباشرة.

• إعطاء رية المحاياه بعد 3 أسابيع من الزراعة على أن تكون رية خفيفة وتتم هذه الرية بالحوال حتى لا تؤدى زيادة ماء الرى الى اصفرار النباتات وضعفها.