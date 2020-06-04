تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل آخر بسبب "علاقة عاطفية" مع خطيبته بالهرم

جددت النيابة العامة حبس شاب لاتهامه بقتل آخر بمنطقة الهرم، بعد أن أطلق عليه الرصاص بسبب علاقة عاطفية قديمة بين المجني عليه وبين خطيبة المتهم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة نسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كشفت التحريات أن المتهم تربص بالمجني عليه، وأخرج فرد خرطوش وأطلق عليه الرصاص، ما أسفر عن مقتله في الحال بعد أن أحدثت الطلقة، فتحة دخول وخروج نظرا لقرب المسافة، التي أطلق منها المتهم الرصاص على المجني عليه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وحرزت الكاميرات التي رصدت تفاصيل الجريمة، وناظرت جثة القتيل، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وناقشت النيابة المتهم واعترف في التحقيقات بتفاصيل جريمته، وأصدرت النيابة قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.