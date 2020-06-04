الأربعاء المقبل.. اجتماع افتراضي لوزراء الصحة العرب لبحث تبعات كورونا

يعقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماعا "افتراضيا"، الأربعاء المقبل برئاسة مملكة البحرین رئیس الدورة العادیة 53 للمجلس، يسبقه اجتماع للمكتب التنفیذي يوم الثلاثاء برئاسة مصر وعضویة كل من: المملكة الأردنیة الهاشمیة، ودولة الإمارات العربیة المتحدة، ومملكة البحرین، وتونس، والجزائر، والمملكة العربیة السعودیة، والمملكة المغربیة وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري.

وصرحت السفیرة الدكتورة هیفاء أبو غزالة الأمین العام المساعد رئیس قطاع الشؤون الاجتماعیة بجامعة الدول العربية اليوم، بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة (قطاع الشؤون الاجتماعیة – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانیة- الأمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب) دعت إلى عقد الاجتماع لبحث ما تضمنه البیان الصادر بالتمریر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للجامعة العربیة بشأن التعامل مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفید 19"، وللتزاید المضطرد لحالات الإصابة بهذا الفیروس في عدد من الدول العربیة وتعرض العدید من الأطقم الطبیة ومقدمي الخدمة الصحیة إلى الإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبیة والأسرة في ظل تزاید الأعداد في بعض الدول العربیة الأعضاء، وكذلك تعزیزا للجهود والتنسیق العربي في مواجهة التداعیات الصحیة لأزمة الفیروس وللحد من انتشاره.

وأضافت أبو غزالة، أن الاجتماع سيبحث تعزیز التعاون والتنسیق بین وزارات الصحة في الدول العربیة للتصدي لجائحة "كوفید 19 " من خلال العمل معا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحمایة الدول العربیة من هذا الوباء الخطیر الذي أصبح یشكل تهدیدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعیاته الاقتصادیة والاجتماعیة، وحرصا على صحة المواطن العربي التي تعد من بین أهم أولویات جامعة الدول العربیة وآلیة عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفیذي.

وأوضحت أبو غزالة، أنه سیتم عرض مبادرة حول موازنة صدیقة للصحة في ظل أزمة "كورونا المستجد" التي أعدھا القطاع بالتعاون مع المكتب الإقلیمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربیة والمكتب الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط، على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب "الافتراضي" یوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الأمین العام المساعد، أن قطاع الشؤون الاجتماعیة (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانیة – الأمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب) یعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الصحة في الدول العربیة الأعضاء، وبالتعاون مع المكتب الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة والمكتب الإقلیمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربیة، للمستجدات المتعلقة بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19 "والسعي من أجل تعزیز النظم الصحیة والوقائیة في قطاعات الصحة بالدول العربیة بما یسهم في تطویر العمل العربي المشترك المبني على منهجیة واضحة في التعامل مع ھذا الوباء للنهوض بالقطاع الصحي وتطویر خدمات الرعایة الصحیة والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بین وزرات الصحة في الدول العربیة وتبادل الخطط الاحترازیة التي وضعتها الدول العربیة لمواجهة تحدیات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها في ھذا المجال.

وأشارت أبو غزالة، إلى أن قطاع الشؤون الاجتماعیة (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانیة – الأمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب ) وجه الدعوة أیضا لانعقاد أعمال اللجنة الفنیة الاستشاریة لمجلس وزراء الصحة العرب"افتراضيا" على مستوى الخبراء یوم الأحد المقبل تحضیرا لأعمال المكتب التنفیذي ومناقشة البیان الذي سیصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب.