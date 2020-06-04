نائب محافظ الدقهلية يتفقد توافر الأدوية والمستلزمات بـ 3 مستشفيات

قاد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، لجنة للمرور على مستشفيات السنبلاوين الثلاثة، وشملت مستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى شبرا سندي المركزي، ومستشفى المقاطعة المركزي، بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة مخازن الأدوية والمستلزمات بمستشفى السنبلاوين العام، وكذلك صيدليات المستشفى للتأكد من توافر كل الأدوية بها وانتظام العمل داخلها بالإضافة إلى مطبخ المستشفى وأيضا تفقد مغسلة المستشفى.

وأشاد "الشيخ" بحسن ترتيب وتصنيف الأدوية والمستلزمات بصيدلية ومخازن مستشفى شبر سندي المركزي وتبين توافر كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات، وأكد مدير الإدارة الصحية على أن هناك تنسيقا كاملا بين المستشفيات الثلاثة لتدعيم المستشفى العام في حالة احتياجها لأي أدوية أو مستلزمات.

وفي مستشفى المقاطعة المركزي تفقد نائب المحافظ مخزن الأدوية والمستلزمات الرئيسي للمستشفى والصيدلية بالإضافة إلى تفقد المبنى الجديد الجاري استكماله.

وجاءت زيارات اللجنة تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر.