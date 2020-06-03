سكرتير عام الدقهلية تتفقد 3 مستشفيات عزل

تفقدت لجنة من محافظة الدقهلية، اليوم 3 مستشفيات مخصصة للحجر الصحي، لليوم الثاني على التوالي، للوقوف على مدى كفاية الأطباء وأطقم التمريض والأدوية، تنفيذا لقرار المحافظ بالمرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

قادت اللجنة منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام، وبعضوية كل من وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلي، وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري.

وتفقدت اللجنة مستشفيات شربين وبلقاس وجمصة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 28 مستشفى جرى تخصيصها للعزل.