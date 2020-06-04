البرلمان العراقي يتسلم أسماء مرشحي الحقائب الشاغرة في حكومة الكاظمي

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم، أن رئيسه محمد الحلبوسي، تسلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي.

وذكر مجلس النواب في بيان مقتضب أن "الحلبوسي تسلم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية في حكومة الكاظمي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

من جهته كشف مصدر لـ"روسيا اليوم" عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، وأكد أن "وزير المالية السابق فؤاد حسين ما زال مرشح الأحزاب الكردية لمنصب وزير الخارجية.

وقال إن "إحسان عبد الجبار هو مرشح تيار الحكمة لوزارة النفط، وحسن ناظم مرشح رئيس الحكومة لوزارة الثقافة، وفيان فائق مرشحة الأقليات لوزارة الهجرة والمهجرين".