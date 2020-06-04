يوسف الشريف ينفي امتلاكه لأي حسابات بمواقع التواصل باستثناء "تويتر"

أكد الفنان يوسف الشريف عدم امتلاكه أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء موقع "تويتر"، الذي يملك عليه حساباً موثقاً بالعلامة الزرقاء، بحسب قوله.

وقال الشريف، في بيان، إنه لا يملك حساباً شخصياً عبر "فيسبوك" أو "انستجرام"، وإنما لديه صفحة موثقة عبر "فيسبوك" يديرها عدد من الأشخاص التابعين له، معرباً عن انزعاجه من التغريدات المفبركة التي تحمل اسمه ويتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن من يريد التأكد من أي تغريدة منسوبة إليه فعليه الرجوع إلي حسابه الموثق عبر "تويتر".

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف كان مسلسل "النهاية"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.