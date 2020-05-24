زوجة يوسف الشريف عن غموض "النهاية": معرفش فيه جزء تاني ولا لأ

حالة من الغموض سيطرت على الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2020.

وقالت زوجة الفنان يوسف الشريف الإستايلست إنجي علاء لـ"الوطن"، معرفش خالص لو له ولا مالوش جزء تاني أو لأ".

وكان الحلقة الأخيرة من المسلسل قد شهدت تفجير التكنولوجيا، واختفاء أرض التكتل، وفك تجميد المهندس زين، والذي قابل تلميذته "ريناد" التي أصبحت تترأس الحياة فى أرض التكتل بمدينة القدس.

وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.