حظك اليوم الخميس 4-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل دائمًا ما يأخذ المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك اليوم بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المهنية والمادية جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تجعلك تحسن التصرف مع المحيطين بك وتعرف كيف تؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 إبريل.