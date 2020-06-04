نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بمركز ومدينة سوهاج.

وبدأ "القاضي"، جولته، يرافقه محمد إمبابي رئيس المركز، بتفقد مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل على مساحة 280 مترا مربعا، بطاقة تصميمية 38 لترا/ثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليونا 811 ألفا و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99%، ثم تفقد محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لترا/ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليونا 556 ألفا و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطنا.

وأكد نائب المحافظ، أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.