نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية
القاضي: سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة
كتب:
خالد الغويط
05:21 م | الخميس 04 يونيو 2020
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بمركز ومدينة سوهاج.
وبدأ "القاضي"، جولته، يرافقه محمد إمبابي رئيس المركز، بتفقد مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل على مساحة 280 مترا مربعا، بطاقة تصميمية 38 لترا/ثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليونا 811 ألفا و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99%، ثم تفقد محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لترا/ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليونا 556 ألفا و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطنا.
وأكد نائب المحافظ، أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.