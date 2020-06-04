تعقيم جميع قاعات البرلمان استعدادا لعقد اللجان والجلسات

راجع المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في كل القاعات والطرقات،جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

أكد فوزي تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عددا من الاجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.