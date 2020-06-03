"النواب" يناقش تعديلا في قانون الكلية الفنية العسكرية

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

يتضمن مشروع القانون 3 مواد، ويهدف إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها.

وتنشر "الوطن"مشروع القانون، ولمعرفة القانون اضغط هنا