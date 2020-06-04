محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "سليم"

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند سليم حسين سليم من أبناء سوهاج، والذي استشهد في مواجهات مع الإرهابيين بشمال سيناء، بمسقط رأسه بأولاد الشيخ بمركز دار السلام.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء اللواء وائل جمال، مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق نائبا عن مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الشهيد ولأسرته متمنياً من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، موكدا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن.