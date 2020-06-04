"إنتاج محاصيل العلف متحملة الملوحة".. دورة تدريبية بـ"زراعة مطروح"

ينظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية تحت عنوان "إنتاج محاصيل العلف المتحملة للملوحة" بمقر مركز البحوث التطبيقية بطريق القصر.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، إن الدورة التدريبية التي ستعقد بمقر مركز البحوث التطبيقية من خلال البرتوكول الموقع بين مركز التنمية المستدامة ومحافظة مطروح متمثلا في مديرية الزراعة، والتي تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة لإنتاج محاصيل أعلاف متحملة للملوحة بالحقول الإرشادية في واحة سيوة.

وأضاف "الأمير" أن الدورة تنعقد بحضور 10 من مهندسي مديرية الزراعة لمدة خمسة أيام للتدريب على إنتاج 200 صينية بمتوسط 40000 شتلة مراعي لتنفذ زراعتها، تحت مصدر مياه مالحة تستخدم كأعلاف للحيوان تحت إشراف كوادر متخصصة للتدريب بوحدة المراعي بمركز البحوث التطبيقية تحت إشراف المهندس عبدالحميد إسرافيل مدير وحدة المراعي.