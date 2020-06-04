بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في "سياسة واقتصاد بني سويف"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، موافقة لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالمجلس الأعلى للجامعات، على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في أقسام الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على البدء في برامج الدراسات العليا بالكليات الجديدة، لمساهمتها في صقل إمكانيات الطلاب بالمهارات والدقة والقوة في التخصص، وتمنحهم خبرة نظرية وعملية هائلة، وتعطيهم فرص أفضل للمنافسة بسوق العمل.

وكانت موافقة اللجنة سابقا على اقتصار الدراسة بدرجة الماجستير للمعيدين فقط، وتعد هذه الموافقة خطوة كبيرة في طريق قيام الكلية بخدمة قضايا المجتمع المحيط، إذ إنّ كلية السياسة والاقتصاد هي الوحيدة في إقليم الصعيد.