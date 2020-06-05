من 2 لـ4 ساعات.. كيفية استخدام الكمامة مع تناول الأكل ومدة استخدامها

بدأت الحكومة المصرية، منذ انتهاء إجازة عيد الفطر، إجراءات عودة الحياة تدريجيًا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ ألزمت الحكومة، المواطنين، بارتداء الكمامة إجباريًا في المنشآت الحكومية والبنوك، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

وفي ظل الإلزام الإجباري لارتداء الكمامة، يحدث أن تصل مدة ارتدائها خلال اليوم لفترات طويلة، وتقدم "الوطن" طريقة التعايش بالكمامة وفقًا للدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس على النحو التالي:

- يراعى ارتداء الكمامة في فترة من ساعتين إلى 4 ساعات، ونزعها فورًا عند الشعور بالبلل من الداخل خاصة مع مريض العطس والسعال والتخص منها في سلة مهملات مغلقة.

- الكمامات الجراحية عند استخدامها يحذر إعادة استخدامها مرة أخرى، فإذا أردت تناول الطعام أو الشراب أو تدخين السيجارة وقمت بنزع الكمامة تخلص منها ثم قم بارتداء أخرى جديدة.

- عند ارتداء الكمامة التي تدعم الأربطة، يفضل أن يتم ربطها بشكل متوازٍ وليس متقاطعا حتى يتم غلقها بإحكام على الوجه.

- للرجال؛ يفضل حلاقة الذقن حتى لا تكون الكمامة مغلقة بشكل كامل على الوجه ما يجعل القناع معرضًا لنفاذ الرذاذ.

- يراعى أن تغطي الكمامة منطقة الأنف والفم والذقن بالكامل للحفاظ على التجويف السفلي للوجه تمامًا.

- لا ضرر من العطس أو السعال أثناء ارتداء الكمامة ولا يجب نزعها إلا إذا تبللت من الداخل.

- إذا كنت ترتدي نظارة طبية، يراعى إحكام غلق دعامة الكمامة على منطقة الأنف بإحكام حتى لا تتصاعد أبخرة التنفس على عدسات النظارة.