حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز بقدرته على كشف نوايا الأشخاص التي يتعامل معها، فهو لديه حدس قوي تجاه الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود وعليك أن تنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتأمل والبحث بجدية عن حلول، فقط لا تتكلم عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.