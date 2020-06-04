ختام فعاليات مبادرة "ارجع مكانك أفضل مما كان" بالقليوبية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة "ارجع مكانك أفضل مما كان".. والتي أطلقتها المديرية بقياده الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية في الفترة من ٣ مايو ٢٠٢٠ حتى ٤ يونيه ٢٠٢٠ والتي استمرت لمدة 4 سابيع مستمرة بشكل يومي من يوم الأحد حتي الخميس من كل أسبوع.

كانت المبادرة تستهدف استغلال فترة انقطاع النشاط بالمراكز لإعادة المراكز أفضل مما كانت فيه وشملت المبادرة (بعض أعمال الصيانة للكهرباء والسباكة، وتمشيط الملاعب، ودهان البوابات الرئيسية، وتنظيف الاسطح، وتقليم الأشجار وتجميلها، وتصليح بعض قطع الأثاث، بالاضافه الى تنظيف وترتيب وتعقيم المركز).

يذكر أن المبادرة شهدت نجاحا ملحوظا علي مدار الأربع مراحل حيث أن الاسبوع الأول استهدف ٤٠ مركز شباب

والاسبوع الثاني استهدف ٤٢ مركز شباب والاسبوع الثالث استهدف٤٠ مركز شباب والاسبوع الرابع استهدف ٤٠ مركزشباب

وبهذا تكون المبادرة استهدفت ١٦٢ مركز شباب علي مدار الأربع مراحل , وتعلن عن جاهزية المراكز للعمل بكفاءة اكبر في حال إعلان مجلس الوزراء بدء العمل بالهيئات الشبابية والرياضية .

تأتي المبادره تأكيدا على ان مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه لنشر الوعي لدي الشباب بأهمية المشاركه المجتمعيه ،ورفع روح الولاء والانتماء للوطن.برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالقليوبيه واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه