شباب القليوبية تختتم المرحلة الثالثة من "ارجع مكانك أفضل مما كان"

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ختام فعاليات الأسبوع الثالث من مبادره "ارجع مكانك أفضل مما كان"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستهدفت الفعاليات إعاده تأهيل مراكز لاستقبال الأنشطة بشكل أفضل مما كانت عليه، واستثمار أوقات توقف النشاط بالمراكز.

وأوضح "الصبروط"، أن المبادرة جرى تنفيذها على 3 مراحل، بمعدل 5 أيام في الأسبوع لمده ثلاث أسابيع، وشمل الأسبوع الأول 40 مركز شباب، والثاني 42 مركزًا، والثالث 40 مركزًا، بإجمالي 122 مركز شباب.

وتضمنت المبادرة إصلاح بعض الأعطال في الكهرباء والسباكة، وبعض أعمال دهان البوابات وتقليم الأشجار وتمشيط الملاعب، وإعادة ترتيب لبعض صالات الجيم وأبسطة الكاراتية، وإصلاح بعض قطع الأثاث والأدوات الرياضية وصيانتها، وعمل صيانة كاملة للكاميرات.