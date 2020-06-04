"120 ثانية".. تفاصيل صادمة في واقعة دهس صبي لـ"شيماء" بالقاهرة الجديدة

"120 ثانية".. هكذا سجلت كاميرات المراقبة التى فحصتها أجهزة الأمن لحظة الجريمة المروعة التى أسفرت عن مقتل المجنى عليها "شيماء محمد نور الدين"، دهسا أسفل عجلات سيارة "صبى" لم يتجاوز عمره 15 عاما، في القاهرة الجديدة.

التفاصيل التى كشفت عنها التحريات من خلال رصد السيارة واصطدامها بالمجنى عليها وصديقتها جاءت كالتالي: "الصبى كان يقود السيارة مسرعا وأثناء سيره فى الاتجاه المعاكس متجاوز السرعة المحددة صدم الطالب السيدتين خلال قيادته بالسيارة بصحبة 8 أشخاص.. مما أسفر عن قتل المجنى عليها شيماء محمد نور.. وفر هاربا.. إلا أن قوات الشرطة تمكنت من خلال فحص الكاميرات تحديد أرقام السيارة ونوعها.. وتحديد مالكها.. وأظهرت الكاميرات التفاصيل الكاملة التى أكدت أن الصبى كان بصحبة آخرين وتبين أن عددهم 8 أشخاص.. وناقشتهم القوات، وأكدوا ما أسفرت عنه التحريات وتفريغ الكاميرات.. وألقي القبض على المتهم ووالده، تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بضبط وإحضار قائد السيارة "الصبي" ووالده.

وأمر النائب العام، بحبس طالب –عمره 15 عاما – ووالده، احتياطيًّا أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، لتسبب الأول خطأ في موت سيدة، وإصابة أخرى – بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

وأسفرت التحقيقات، عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة - في صحبة ثمانية أشخاص - بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، فتسبب في موت إحداهما، وإصابة الأخرى، وأجمع الثمانية - صُحبة المتهم - على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالا من والده قبيل وقوع الحادث، ادعى للأخير فيه، قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها، وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة، أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.

وتبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث، وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن، وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ"مصلحة الطبِّ الشرعيِّ"، لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة، لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.