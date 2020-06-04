قناة كويتية توقف البث بسبب الاشتباه في إصابة إعلامي بكورونا

أعلنت قناة سكوب الكويتية، وقف البث على الهواء، خلال تقديم برنامج "صوت الشعب"، الذي يقدمه الإعلامي فهد السلامة بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وناشدت إدارة القناة، عبر حسابها، متابعيها، الدعاء للإعلامي ولزوجته، بعدما أعلن دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن الإعلامي الكويتي أصيب بفيروس كورونا، حيث نقلت تصريحات على لسانه، وكان نصها: "قدر الله وما شاء فعل لله الحمد من قبل و من بعد، تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع: "لذا أرجو فضلا من جميع من خالطتهم خلال الأيام الماضية التواصل معي لعمل المسحة للاطمئنان وخوفاً على صحتكم وصحة أهاليكم وأن لا أتحمل ذنب كبير باتجاهكم، وشكرا".