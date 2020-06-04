"تعليم القاهرة" تستعين بـ"بوابة تعقيم" لمواجهة كورونا

أكد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن المديرية ركبت بوابات تعقيم إلكترونية بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، حرصًا على صحة وسلامة العاملين في إطار إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عطية خلال متابعة أعمال تركيب البوابات، أن بوابات التعقيم الإلكترونية مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يعبر من خلالها، بحيث تعطي تنبيها في حال ارتفاع درجة حرارته عن المستوى الطبيعي، كما ترش رذاذا يحتوي مادة كيميائية مطهرة على الشخص من كافة الاتجاهات لفترة محددة.

وأوضح أن تلك البوابات قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالعدوى وتعقيم الأفراد الذين يمرون من خلالها قبل اختلاطهم داخل المكان.

وقال إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية التعليم بالقاهرة، لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز عدد من البوابات خاصة بالديوان بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.