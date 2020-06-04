تشريعية النواب تناقش موازنات الهيئات القضائية ووزارة العدل

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات يومي الأحد والاثنين المقبلين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية، وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

كما تنظر اللجنة طريقة إقرار عدد من قرارات لرئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد فى سول بتاريخ 12 فبراير الماضي، وكذلك الرقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرفعات المدنية والتجارية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية والعامة أطرافًا فيها.