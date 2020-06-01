الموازنة العامة تجبر البرلمان على الانعقاد رغم إصابات كورونا داخله

رغم تصاعد الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف نواب البرلمان، تستعد اللجان النوعية لمجلس النواب للانعقاد من جديد، بداية من اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وتعقد لجنة التضامن بمجلس النواب، عددة اجتماعات بداية من الاثنين وحتى الخميس، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ الخاصة بكلا من بالمجلس القومي للمراة والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمركز القومي لمكافحة وعلاج الادمان.

وشهد البرلمان حتى الآن حالتي إصابة مؤكدة..و3 حالات اشتباه".. ، بعد إصابة النائب شيرين فراج، وشفائها وخروجها من العزل، وتأكد إصابة النائب عيد هيكل، ونقل 3 نواب، لمستشفيات العزل، بعد الاشتباه بإصابتهم، منتظرين نتيجة التحاليل خلال الساعات المقبلة، وهم النواب عمرو وطني ونشوي الديب وهشام مجدي.

وجاءت هذه الإصابات رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذها البرلمان، مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، من استخدام ممرات للتعقيم الذاتي، وتوفير كمامات ومطهرات للمترددين على المجلس، وكذلك عمليات التعقيم الدورية لقاعات وأروقة المجلس، ولكن انتشار النواب بربوع الجمهورية وتواجدهم النائب بدوائرهم يبدو أنه جعلهم عرضة للإصابة.