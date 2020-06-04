"الإعلان على سيارته".. طبيب يمني يساعد المرضى بالاستشارة "في الشارع"

في ظل الظروف الصعب التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية لطبيب يمني يقدمها لأهالي اليمن في ظل تلك الفترة.

كتب الطبيب اليمني سامي الحاج، على زجاج سيارته الخلفي "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية"، وانتشرت صورته وهو يعطي استشارة طبية لأحد المارة.

وكتب الحاج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "قمت بعمل هذا اللاصق على سيارتي ليس طلبا للشهرة أو البحث عن لايكات أو ما إلى ذلك، ولكنني أجزمت على القيام بهذا العمل لما يصلني من استشارات طبية عن طريق الاتصال أو الواتس وغيره، وأغلبهم من طبقة مادية متوسطة، فما بالكم بالمسكين الفقير خارج السوشيال ميديا وخارج عالم الإنترنت، ومن يدعس الأرض طلبا للرزق غير آبه بصحته، لما يعلمه أن الاستشارة تتطلب مبلغا ماديا وترتيب مواعيد.. ووو.. إلخ".

وأضاف أنه يسعده مساعدة أي شخص حتى لو باستشارة بسيطة، "ولتعلموا جميعا أن حياة المتجولين في الشوارع وصحتهم هي من صحتنا، وإصابتهم بالأوبئة هي إصابة لنا جميعا، فلنهتم جميعنا بهم ولنقم بمساعدتهم في ظل الظروف الحالية ولو بشيء بسيط، وعلى سبيل المثال لو كل شخص يشتري كمية كمامات ويوزعها على الفقراء والمساكين ومن جعلتهم الظروف مرضى، بهذا العمل البسيط قد تنقذ حياة أشخاص كُثر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

ولاقت تلك المبادرة استحسان الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب البعض تكريمه لمبادرته الإنسانية في ظل تلك الظروف.