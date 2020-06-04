"نيسارجا" يضرب شرقي اليمن بقوة.. ويخلف قتلى

لقي ما لا يقل عن 13 يمنيا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح في شرق البلاد، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة، تسبّب بها الإعصار "نيسارجا"، كما أعلن مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أمس الأربعاء.

وقال المسؤول، إن "13 يمنيا، بينهم خمسة أطفال، لقوا مصرعهم، كحصيلة أولية، وأصيب العشرات من جراء السيول التي ضربت بعض مديريات حضرموت" في شرق البلاد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف المسؤول، أنّ "أكثر المديريات تضرّراً هي حجر وميفع والقطن"، مشيرا إلى أن "الأمطار مستمرّة بالهطول منذ 3 أيام وقد جرفت السيول عشرات المنازل خصوصاً تلك القريبة من الوديان".

وأكّد المسؤول أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في مديرية القطن.

وفي محافظة شبوة المجاورة تضررت عشرات المنازل من جراء السيول والأمطار الغزيرة، بحسب ما أفاد مسؤول محلّي فرانس برس.

والإعصار "نيسارجا"، الذي تشكّل في بحر العرب وصل، الأربعاء، إلى الساحل الغربي للهند، مما أسفر عن مقتل شخصين في ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها بومباي.

وهذا أول إعصار من نوعه يضرب العاصمة الاقتصادية للهند منذ أكثر من 70 عاماً.

وغالباً ما يشهد اليمن أحوالاً جوية سيئة تخلّف أحياناً خسائر مادية وبشرية في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.