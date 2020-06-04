السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة نويبع للصيانة الدورية

أعلنت هندسة كهرباء مدينة نويبع بجنوب سيناء، في بيان لها اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن المدينة يوم السبت المقبل، لإجراء الصيانة الدورية.

وقال علي الشحات رئيس مدينة نويبع، أنه سيجرى فصل الكهرباء اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل، ً وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح رئيس المدينة، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: المنطقة الصناعية ويطلق عليها (البحراوي )، ومحطة بنزين الميناء ومستودع الغاز، والطرق والكباري والمجزر الآلي، وساحة انتظار الشاحنات ومنطقة المزارع، قرية لاسرين ومبنى الإذاعة ومحطة المعالجة الجنوبية.